وجه النائب د. حمود مبرك سؤالا مشتركا إلى 6 وزراء، وهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير النفط ووزير الإعلام والثقافة ووزير التربية ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما معايير وضوابط ترشيح القياديين مثل الوكلاء والوكلاء المساعدين لدى وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟



2 ـ هل جميع الوكلاء والوكلاء المساعدين الحاليين لدى الوزارة والجهات التابعة لكم مستوفون شروط شغل المناصب القيادية المحددة من مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى ذكر الأسباب.



3 ـ هل استثني أي وكيل أو وكيل مساعد من الشروط المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب.



4 ـ صورة ضوئية من نتيجة اجتياز الدورة التدريبية لجميع الوكلاء والوكلاء المساعدين الحاليين لدى الوزارة والجهات التابعة لكم.



5 ـ عدد القياديين في الوزارة والجهات التابعة لكم، وصورة ضوئية من مؤهلاتهم العلمية.