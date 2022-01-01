وجه النائب د.خالد العنزي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الشباب جاء كالتالي:



يعد نادي الصليبخات الرياضي وجهة مهمة لشباب وسكان المناطق المجاورة له، لما يمثله من متنفس يمارس فيه الشباب رياضاتهم المختلفة، بالإضافة إلى ما يحتويه من مناطق معدة للاستثمار التجاري، التي توفر العديد من الخدمات لرواد النادي، وحيث إن النادي ضمن المؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة التابعة لها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بالمديرين الفنيين للألعاب الرياضية المختلفة ومقدار المكافآت الممنوحة لهم، ومدد التعاقد معهم منذ تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- كشف بعقود الاحتراف التي أبرمها النادي مع اللاعبين في مختلف الرياضات، ومقدار المكافآت الممنوحة لهم ومدد التعاقد معهم، وآلية صرف تلك المكافآت مدعمة بالمستندات منذ تاريخ 1/1/2017، حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3- ما آلية ترسية المشروع التجاري التابع للنادي؟



4- آلية استثمار تلك المنشآت التجارية، وعدد المؤسسات والشركات التجارية المستغلة لها، مع بيان نشاط كل منها.



5- إجمالي العائد السنوي من الاستثمارات التجارية المبين في ميزانية النادي.



6- النسبة المصرح باستثمارها من إجمالي مساحة نادي الصليبخات الرياضي.



7- عدد المخالفات التجارية والبلدية الموقعة على تلك المنشآت التجارية والإجراءات التي اتخذها النادي في هذا الشأن.



8- هل المناطق الاستثمارية تعيق الخطط التوسعية للنادي فيما يخص الأنشطة الرياضية؟