جنيڤ - أ.ف.پ: بعد مرور عامين على بدء انتشار كوفيد-19 وفيما تجتاح العالم موجة جديدة من الڤيروس مع تفشي المتحورة «أوميكرون»، مازال هناك أمل في أن يبدأ الوباء في التلاشي خلال عام 2022، رغم أن الخبراء ينبهون إلى وجوب معالجة التباين في معدلات التطعيم عبر العالم.



قد يبدو الأمر كأنه واقع بعيد المنال مع فرض دول قيودا جديدة لكبح تفشي المتحورة أوميكرون السريعة الانتشار والحد من عدد الإصابات المتزايدة.



ويقول خبراء صحيون إننا مجهزون الآن بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الوضع قبل عام لمواجهة الوباء، مع وجود مخزون هائل من اللقاحات الآمنة والفعالة إلى حد كبير والعلاجات الجديدة المتاحة.



وأوضحت ماريا فان كيركوف مسؤولة إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية للصحافيين مؤخرا انه «لدينا الأدوات اللازمة التي قد تجعلنا نتغلب على الوباء».



وشددت على أنه «لدينا القوة للقضاء عليه في العام 2022»، لكن، يجب استخدامها بالشكل السليم.

تفاوتات صارخة



بعد عام من إطلاق اللقاحات الأولى، أعطيت حوالى 8.5 مليارات جرعة على مستوى العالم.



والعالم يعمل الآن لإنتاج حوالي 24 مليار جرعة بحلول يونيو المقبل، وهي أكثر من كافية لجميع سكان الكوكب.



لكن التفاوتات الصارخة في توزيع اللقاحات تعني أنه فيما تقدم العديد من الدول الغنية جرعات إضافية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح أصلا، فإن الأشخاص المعرضين للخطر والعاملين الصحيين في العديد من الدول الفقيرة، مازالوا ينتظرون الحصول على جرعتهم الأولى.



وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن حوالى 67% من الأشخاص في البلدان المرتفعة الدخل تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح فيما حصل أقل من 10% عليها في البلدان المنخفضة الدخل.



وهذه التفاوتات التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها «فضيحة أخلاقية» قد تتعمق أكثر، إذ تسارع العديد من الدول إلى الاستحواذ على جرعات إضافية للاستجابة للمتحورة أوميكرون.



وفي حين يبدو أن الجرعات المعززة تزيد مجددا مستوى الحماية، تشدد منظمة الصحة العالمية على أنه بهدف التغلب على الوباء، يجب أن تبقى الأولوية هي إعطاء الجرعات الأولى للأشخاص المعرضين للخطر في كل أنحاء العالم.



ويحذر الخبراء من أن السماح لكوفيد بالانتشار دون رادع في بعض الأماكن، يزيد بشكل كبير من إمكان ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة.



لذلك، حتى مع قيام الدول الغنية بإعطاء سكانها الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة، فإن العالم لن يكون آمنا إلى أن يتمتع الجميع بدرجة معينة من المناعة.



ويعتقد مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين أن زيادة مستوى التلقيح يجب أن توصلنا إلى نقطة «يستقر فيها كوفيد بنمط أقل اضطرابا».



لكنه حذر من أنه إذا فشل العالم في معالجة مشكلة عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات، فمازال ممكنا أن يكون الأسوأ أمامنا.



يتصور أحد السيناريوهات الأسوأ أن تخرج جائحة كوفيد عن السيطرة وسط وابل ثابت من المتحورات الجديدة، بل إن سلالة منفصلة ستسبب انتشار جائحة ثانية موازية في الوقت نفسه.



وقد يؤدي الارتباك والمعلومات المضللة إلى تقليص الثقة في السلطات والعلوم فيما تنهار الأنظمة الصحية وتنشأ اضطرابات سياسية.



لكن تغطية عالمية أفضل للقاحات قد تعني أن كوفيد، رغم أنه من غير المحتمل أن يختفي تماما، سيصير مرضا متوطنا نستطيع التحكم فيه إلى حد كبير مع تفش موسمي أكثر اعتدالا سنتعلم طريقة التعايش معه، مثل الإنفلونزا، بحسب خبراء.



ويحذر خبراء من التفاؤل الزائد حول المؤشرات المبكرة على أن أوميكرون تسبب شكلا أقل خطورة من المرض مقارنة بالمتحورات السابقة، مشيرين إلى أنها تنتشر بسرعة كبيرة لدرجة أنه مازال من الممكن أن تضغط على الأنظمة الصحية.



وهذا احتمال محبط بعد عامين من ظهور الڤيروس في الصين.