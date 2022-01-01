بشرى شعبان

كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للقوى العاملة، عن أن الهيئة تنتظر اللقاء المقرر أن يعقده وزير العدل المستشار جمال الجلاوي مع قيادات الهيئة والاطلاع على توجيهاته بشأن القضايا التي كانت مطروحة وأبرزها القرار الخاص بتعديلات مجلس إدارة الهيئة حول تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاما من حملة الشهادة الثانوية وما دون، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بعمل الهيئة وصلاحيات قياداتها وتسكين الشواغر وأمور أخرى متعددة منها القرار الخاص بإيقاف المدير العام عن العمل، وما إذا كان سيتم التراجع عن ذلك القرار.



وأضاف المصدر أنه من الأمور التي ينتظر أن يحسمها الوزير موضوع زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، معربا عن الأمل بأن تكون بداية العام الجديد هي بداية لمعالجة كل ما كان معلقا منذ أشهر عديدة.