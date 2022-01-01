قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن خرائط الطقس في المنطقة تشير إلى تمركز منخفض جوي عميق يكون مركزه وسط شبه الجزيرة العربية، مما سيسبب هبوب رياح تكون بين «رياح كوس ورياح كوس مطلعي» ورياح شرقية وجنوبية شرقية بين معتدلة السرعة، وقد تنشط في فترات.



وأضاف المرزوق انه من المحتمل أن تكون سرعتها من 10-35 كم/ س، وهذا المنخفض الجوي سيتوغل من أثره المنخفض السوداني الموسمي إلى المنطقة والمصحوب بالرياح الغربية، مما سيجعل هذه الرياح تسبب حالة من عدم الاستقرار في الجو وتؤدي إلى سقوط أمطار رعدية متفرقة تكون كميتها بحد أدنى 0.5-1.5 ملم وبحد أقصى 5.5-7.5 ملم، وهذه الأمطار احتمال أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية.



وتابع: من المتوقع أن يبدأ سقوط هذه الأمطار بعد الساعة 11 مساء في هذه الليلة، كما انه من المحتمل أن تستمر طوال يوم غد الأحد 2 يناير حتى فجر الاثنين 3 يناير، وهناك احتمال ضئيل بسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة صباح يوم الثلاثاء 4 يناير، داعيا إلى الانتباه والحذر، فمن المحتمل أن تكون الأمطار المتوقع سقوطها في صباح يوم غد فوق 4.5 ملم.