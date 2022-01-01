أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد عناصره في اشتباكات مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وسط توترات بلغت ذروتها مع موسكو.



وهذا الجندي الأول الذي يقتل منذ عودة الجانبين المتحاربين إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي، في صراع أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ العام 2014.



وأعلن الجيش الأوكراني في بيان أن «جنديا أصيب بجروح قاتلة» متهما الانفصاليين بتنفيذ ثلاث هجمات خلال 24 ساعة.



وتقاتل كييڤ تمردا مواليا لموسكو في منطقتين انفصاليتين عند الحدود مع روسيا منذ 2014، عندما ضم الكرملين شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.



وتتهم روسيا بتقديم دعم مالي وعسكري للانفصاليين في هذا النزاع، الأمر الذي تنفيه موسكو.



إلى ذلك، قال سفير أوكرانيا لدى پولندا، أندريه ديشتشيتسيا، إن بلاده تقدر أن إحدى أولويات رئاسة پولندا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2022 هي تسوية النزاع الروسي الأوكراني.



وأضاف ديشتشيتسيا في حوار مع وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنه من بين التوقعات الرئيسية للجانب الأوكراني لرئاسة پولندا في المنظمة تعزيز ولاية بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في أوكرانيا.



وأوضح «أننا نتفهم أنه يجب أن يكون هناك إجماع بين دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن هذه القضية لكن روسيا لن توافق على ذلك. ومع ذلك من المهم تطوير آليات واضحة لتسوية الوضع الأمني ​​في المنطقة».



وأشار إلى أن الجانب الأوكراني ينتظر زيارة وزير الخارجية الپولندي، زبيجنيو راو، في يناير كممثل للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



ووسط التوتير المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن القانون الأوكراني الخاص بحركة النقل المائي، والذي يحظر أحد بنوده دخول السفن الروسية إلى مياه أوكرانيا الداخلية، دخل حيز التنفيذ.



وذكرت الوكالة أن البرلمان الأوكراني اعتمد الوثيقة الخاصة بهذا القانون في 3 ديسمبر 2020 على أن تكون سارية اعتبارا من مطلع العام الحالي.



وتحظر الوثيقة دخول السفن التي تبحر تحت العلم الروسي أو السفن المملوكة لمواطنين روس إلى موانئها، كما تحظر تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.



ويحظر القانون الجديد على السفن التي ترفع علم روسيا نقل الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين الموانئ النهرية في أوكرانيا. ويفرض القانون حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية للبلاد.



وتشمل الممرات المائية للأنهار الداخلية في أوكرانيا عدة أنهار، من بينها نهر «دنيستر» و«الدانوب» و«دنيبر» وعدد من الأنهار الأخرى.