قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخين صوب منطقة البحر المتوسط انفجرا قبالة ساحل تل أبيب.



وقال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على تويتر «تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض».



وقالت الشرطة إن الحادث لم يتسبب في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.



وقال موقع إخباري تابع لحركة حماس إن عملية إطلاق الصاروخين لم تكن مقصودة، وإنها كانت نتيجة عطل فني على الأرجح.

إلى ذلك، استهدفت زوارق البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أحد الصيادين قوله إن «جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا لمغادرة المكان».