لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعدما دمر انفجار قوي أجزاء كبيرة من مبنى سكني في بلدة "ترن أوت" بشمال بلجيكا ، بينما تم انتشال سيدة على قيد الحياة من بين الأنقاض.



وقال بول فان ميرت عمدة البلدة ، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" إن رجال الإنقاذ عثروا على جثتين إضافيتين بين الأنقاض. وكانت السلطات قد أكدت في وقت سابق حالة وفاة أخرى.



في غضون ذلك، يتواصل البحث عن شخص مفقود، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الشخص داخل المبنى وقت وقوع الانفجار.



وأوضح بول فان ميرت أنه تم نقل المرأة التي تم إنقاذها إلى المستشفى، مشيرا إلى أنها كانت على تواصل مع رجال الإنقاذ ولكن لم يتم إنقاذها في أول الأمر بسبب الضرر الجسيم الذي لحق بالمبنى.



وأظهرت الصور من موقع الحادث أن أجزاء من الطابقين بأعلى المبنى المؤلف من أربعة طوابق، قد دمرت جراء الانفجار. كما انهارت أجزاء من الجدار الخارجي وأجزاء من السقف.



ولم تتوفر بعد مبدئيا أي معلومات عن السبب الدقيق وراء الانفجار.



وقال فان ميريت في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "هيت لاتست نيوس" "نشتبه في أنه انفجار غاز ".