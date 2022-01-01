تم التوصل إلى حل نزاع طويل على الأملاك المنهوبة التي استولت عليها النازية، حيث دفعت مؤسسة فرانتس هوفمان وصوفي هاجيمان الألمانية بحسب بياناتها الخاصة مبلغ 285 ألف يورو كتعويض عن آلة كمان عالية الجودة لورثة المالك اليهودي السابق لها.

وأعلنت المؤسسة عن تحويل المبلغ كاملا .



وقالت اللجنة الاستشارية لإعادة الممتلكات النازية المنهوبة إن الكمان الذي صنعه الإيطالي جوزيبي جوارنيري عام 1706 هو أحد الأصول الثقافية التي صادرها الاضطهاد النازي إبان حكمه في القرن الماضي.وكان تاجر الآلات الموسيقية فيليكس هيلدسهايمر اشترى هذه الآلة عام 1938 بصفته يهوديا، واضطر إلى بيع منزله ومتجر الموسيقى الخاص به بعد ذلك بوقت قصير، وفي عام 1939 أقدم على الانتحار.



كانت المؤسسة للهيئة المذكورة، صوفي هاجمان، التي توفيت عام 2010، اشترت آلة الكمان هذه في عام 1974 وعزفت عليها، ولأنها حصلت عليها بحسن نية وساعدت المؤسسة في توضيح مصدر الآلة امتنعت اللجنة عام 2016 عن التوصية بالتعويض عنها.



وقالت لجنة الممتلكات المنهوبة على يد النازيين إن الورثة لابد أن يعوضوا ماليا، واتفق الطرفان على ذلك.



ولم تدفع المؤسسة التي يوجد مقرها في آمبيرج، لكن نشاطها كان يتركز في نورمبيرج شيئا في البداية.



وقالت المؤسسة في أوائل عام 2021 إنه لم يعد من الراجح أن تفقد المؤسسة الكمان بطريقة من شأنها أن تلزمها بالتعويض أيضا.



وفي بداية شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري رفعت لجنة الممتلكات المنهوبة على يد النازيين، مبلغ التعويض الموصى به إلى ما بين مائة ألف إلى 28 ألف وخمسمائة يورو.



وقالت إن خسارة الآلة أمر متعلق بالاضطهاد النازي لم يكن موضع نزاع بين الطرفين.



وأعلنت المؤسسة اليوم الجمعة عن التوصل إلى حل ودي للتغلب على النزاع القائم منذ بداية .2021



وأكدت اللجنة الاستشارية أن مجلس إدارة المؤسسة، الذي تم تعيينه حديثا في عام 2021 ، قد دعا إلى حل عادل ومنصف.

