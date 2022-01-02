وعد المغني الألماني عادل طويل معجبيه بإطلاق ألبوم شخصي للغاية هذا العام.



وقال المغني المنحدر من أصول مصرية-تونسية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، قبل حفل ليلة رأس السنة الجديدة

للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" أمام بوابة براندنبورج التاريخية في برلين: "هذا الألبوم سيدور كثيرا حول نفسي، نفسي الداخلية".



وأضاف طويل: "هذا الوقت قدم لكثير من الناس المتواجدين في الخارج (أمام بوابة براندنبورج) الفرصة لأخذ خطوة إلى الوراء ومراجعة ما حدث"، مضيفا أنه أمعن التفكير فيما هو مهم بالنسبة له، وعبر عن ذلك في أغنيات، وقال: "سيكون بالتأكيد أحد أكثر الألبومات الشخصية التي صنعتها على الإطلاق". وذكر طويل أنه من المقرر إصدار الألبوم الجديد في عام .2022

