اوقفت إندونيسيا ، وهي واحدة من أكبر المصدرين للفحم الحراري في العالم ، صادرات الفحم في شهر كانون الثاني/يناير لتوفير الإمدادات الآخذة في التضاؤل لمحطات الطاقة المحلية.



وذكرت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني أن هناك حاجة لوقف الصادرات لمدة شهر ،لمنع إغلاق نحو 20 محطة للطاقة في جاوا مادورا وبالي ومناطق أخرى،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



ويمكن أن يؤثر نقص الإمدادات على 10 ملايين عميل منزلي وصناعي ، وقد يصدر قرار بشأن موعد استئناف الصادرات في الأسبوع المقبل.



وقال رضوان جمال الدين ، المدير العام لإدارة الفحم والموارد المعدنية في بيان " عندما يتم الوفاء بامدادات الفحم لمحطات الطاقة عندئذ تعود الأمور إلى طبيعتها ، وفي هذه الحالة سوف تُستأنف الصادرات .سنقوم بتقييم كل شئ بعد الخامس من كانون الثاني/يناير".



وتقدر اندونيسيا انتاج الفحم المحلي في عام 2022 بـ 644 مليون طن ، ويُتوقع أن يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 190 مليون طن.