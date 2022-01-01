حثت السلطات السكان في العاصمة القبرصية، نيقوسيا، على عدم مغادرة المنازل بعدما تسبب سقوط كثيف للأمطار بعد منتصف الليل في فيضان في الشوارع واضطراب حركة المرور في أجزاء كبيرة من الدولة الجزيرة.



وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (آر أي كيه) بأن نيقوسيا وجبال ترودوس القريبة كانت الأكثر تضررا. وقالت الشرطة "لا

تخرجوا إلى الشوارع لأسباب غير ضرورية".



وذكرت قوات الإطفاء أنه تم استدعاؤها 200 مرة سواء لإخراج بعض الأشخاص المحاصرين في سيارتهم جراء المياه المرتفعة أو لسحب المياه من المباني التي غمرتها المياه. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن الكهرباء انقطعت عن مناطق عدة.



غير أنه لم ترد تقارير عن إصابات أو وفيات.



وبالإضافة لذلك، تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط كثيف للثلوج في جبال ترودوس ما يعني أنه لا يمكن القيادة بدون تثبيت سلاسل الثلوج على العجلات. غير أن خبراء الأرصاد الجوية قالوا أيضا إن هطول الأمطار مفيد حيث أن قبرص تعاني من جفاف مؤخرا.