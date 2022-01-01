أظهرت دراسة أن تلقي جرعة معززة من لقاح فايزر-بيونتيك بعد الحصول على جرعتين من لقاح سينوفاك يحفز استجابة مناعية أضعف ضد المتحور أوميكرون مقارنة بسلالات أخرى.



والدراسة، التي لم تخضع لمراجعة من باحثين آخرين بعد، أجراها باحثون من جامعة ييل ووزارة الصحة في جمهورية الدومينيكان ومؤسسات أخرى.



وبحسب الدراسة، أحدث لقاح سينوفاك المكون من جرعتين مع جرعة من لقاح فايزر استجابة مناعية مشابهة لتلك الناتجة عن جرعتين من لقاح موديرنا. وكانت مستويات الأجسام المضادة لأوميكرون أقل 6.3 مرة منها بالنسبة للسلالة التي تحور عنها و2.7 مرة بالنسبة للمتحور دلتا.



وقالت أكيكو إيواساكي وهي من الباحثين العاملين على الدراسة، على تويتر إن متلقي لقاح سينوفاك قد يحتاجون إلى جرعتين معززتين لتحقيق مستويات الحماية اللازمة في مواجهة أوميكرون.



وأشارت الدراسة إلى أن لقاح سينوفاك وحده لم يُظهر أي تحييد مرصود لأوميكرون. وحللت الدراسة عينات البلازما من 101 من المشاركين بها في جمهورية الدومينيكان.