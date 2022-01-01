قالت وزارة الأمن العام الصيني، إن البلاد شهدت تسجيل عدد أقل من القضايا المتعلقة بحالات الغش والاحتيال في مجال الاتصالات والإنترنت، خلال الفترة ما بين شهري يونيو ونوفمبر من العام الماضي 2021، مقارنة بذات الفترة من العام الأسبق 2020.



وأظهرت نتائج أرقام رسمية أصدرتها الوزارة، ضبط أكثر من 549 ألف فرد اشتُبه بتورطهم في نشاطات غير قانونية متعلقة بالقضايا المذكورة، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2021.



وتعاملت الشرطة الصينية في جميع أنحاء البلاد، أو صادرت إجمالي 326.5 مليار يوان (نحو 51 مليار دولار أمريكي) من الأموال، إلى جانب 1.55 مليار مكالمة احتيالية و 1.76 مليار رسالة نصية احتيالية، خلال الفترة المذكورة، ونجحت في حماية 23.37 مليون شخص من الوقوع ضحايا لمثل هذه القضايا الاحتيالية