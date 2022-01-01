سجلت بريطانيا أعلى حرارة على الإطلاق في مثل هذا اليوم من السنة، إذ تخطت 15 درجة مئوية في شمال شرق البلاد، على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (ميت أوفيس).



وكتبت الهيئة عبر تويتر "سجلت كونينغسبي في لينكولنشر، حرارة بلغت 15,3 درجة مئوية اليوم، ما يعني أن يوم امس الجمعة سجل أكثر ليلة رأس سنة حراً في المملكة المتحدة".



تعود الحرارة القياسية السابقة إلى العام 2011 حين بلغت الحرارة 14,8 درجة مئوية في مدينة كولوين باي الساحلية في ويلز.

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة التي قد تستمر في الارتفاع خلال النهار قبل الانخفاض قليلا خلال الليل، أكثر اعتدالا في مناطق شرق إنكلترا وجنوبها، بما يشمل العاصمة لندن.



وبحسب الناطق باسم هيئة الأرصاد الجوية البريطانية ستيفن ديكسون، سُجلت حرارة بلغت 14,9 درجة مئوية في رايل شرق يوركشر عند الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش).



وقال "نتوقع أن تستمر الحرارة في الصعود لتناهز الـ15,5 درجة مئوية المسجلة".



وأوضح مايك كندون من مركز المعلومات المناخية الوطنية في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، في بيان أن المملكة المتحدة شهدت هذا العام "مستويات من الحر والجفاف أعلى بقليل من المعدل إجمالا، مع اختلافات في مختلف أنحاء البلاد، خصوصا على صعيد كمية المتساقطات".



ورغم الطقس المعتدل، تقام احتفالات رأس السنة في بريطانيا في أجواء حذرة بمواجهة الازدياد الكبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



ورغم أن ساعة بيغ بن ستخرج عن صمتها للمناسبة بعد سنوات من أعمال التجديد، ألغي عرض الألعاب النارية الذي يجمع في العادة نحو 100 ألف شخص في وسط لندن سنويا، للعام الثاني على التوالي بسبب الجائحة.

في المقابل، لا تزال النوادي الليلية مفتوحة في إنكلترا، على عكس اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.