لقد كانت اللغة الايرلندية، لغة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي منذ عام .2007 ومع ذلك، فإنه مع بداية العام الجديد فقط، سيجري تحديث وضع اللغة الايرلندية إلى لغة عمل رسمية في بروكسل.



وحتى الآن، كان هناك استثناء تسبب في منع ترجمة وثائق الاتحاد الأوروبي إلى اللغة الايرلندية. وقال وزير الدولة الايرلندي لشؤون أوروبا توماس بيرن إن هذ التغيير يمنح الأمل لنهضة ممكنة إلى المكانة الكاملة للغة الايرلندية، نظرا لأن كونها لغة رسمية للاتحاد الأوروبي سيشكل ذلك دفعة قوية للغة الايرلندية.



وعلقت صحيفة "ايريش تايمز" قائلة إن هذا تتويج لسنوات من الجهد لبناء مهارات اللغة الايرلندية في بروكسل.



وفي بروكسل، ارتفع عدد العاملين المتحدثين باللغة الايرلندية في كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي من 58 قبل خمسة أعوام إلى 170 في الوقت الحالي، وسيرتفع العدد إلى أكثر من 200 اعتبارا من العام الجاري 2022، وفقا لصحيفة "ايريش تايمز".