أنهى البابا فرنسيس العام بحضور صلوات مسائية حيث أشاد بمن تصدوا لجائحة كوفيد-19 بمسؤولية وتضامن، وليس بأسلوب "كل إنسان لنفسه".



وخلافا لما كان معلنا، لم يرأس البابا الصلوات تاركا ذلك لأحد كبار القيادات الدينية بالفاتيكان.



ولم يفسر الفاتيكان سبب هذا التعديل الذي تم فيما يبدو في اللحظة الأخيرة لأن برنامج المناسبة تضمن أن البابا (85 عاما) سيرأس الصلوات.



وجلس البابا، الذي وصل إلى المكان دون مساعدة من أحد وبدا في صحة طيبة، على كرسي أبيض في جانب وظل جالسا خلال أغلب وقت الصلاة.



ولاحقا سار إلى منصة وتلا عظته دون أن تبدو هناك صعوبة بالنسبة له في أي من الأمرين.



كان البابا قد اضطر في العام الماضي لعدم حضور الصلوات بسبب آلام عرق النسا في ساقه.



وتتطلب رئاسة الصلوات الوقوف والركوع ورفع وعاء ثقيل من الذهب خلال الصلوات.