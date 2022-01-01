أفادت هيئة خدمات الطيران الروسية بأن عدد القتلى في حوادث الطائرات في البلاد ارتفع إلى 110 أشخاص في عام 2021 .



وذكرت خدمات الطيران لوكالة أنباء تاس الروسية أنه "في عام 2021، وقعت 25 حادث تحطم طائرة في روسيا، وهو أقل بمقدار مرتين، مقارنة بعام 2020. ومع ذلك، ارتفع عدد القتلى بمقدار 3.5 أضعاف حيث توفي 110 شخصا. كما زاد عدد المصابين حيث أصيب 71 فردًا في حوادث طائرات ومروحيات في 2020 و 159 في 2021 ".



وأشار مصدر في خدمات الطيران إلى أن ارتفاع حصيلة القتلى مرتبط بزيادة حوادث تحطم طائرات الركاب، لا سيما في الطيران الإقليمي. وحدثت حوادث تحطم الطائرات بشكل متكرر في مناطق كامتشاتكا وموسكو وإيركوتسك