استهدف تحقيق موظفة بمتجر متعدد الأقسام للبضائع المنزلية في النمسا بسبب سلسلة من الحظ مريبة على صلة باليانصيب.



وذكرت شرطة سالزبورج أنه يُزعم أن المرأة كانت قد أصدرت لنفسها تذاكر يانصيب بقيمة نحو 40 ألف يورو (45 ألفا و330 دولارا) في

المتجر الذي تعمل به بدون دفع قيمتها.



وأفادت الشرطة بأنه تم القبض على الشابة البالغة 22 عاما بعدما حصلت بشكل متكرر على أموال مقابل تذاكر يانصيب رابحة في متاجر تبغ في منطقة هالين في إقليم سالزبورج.



وكان البائع في أحد المتاجر أخطر شركة اليانصيب بشأن الفوز المتكرر المثير للريبة باليانصيب. وأثبتت تسجيلات الكاميرا في المتجر الذي تعمل به الشابة الشبهة.



وبحسب الشرطة، فازت المشتبه فيها بما إجماليه نحو 12 ألف يورو. وجرى فصل الشابة بعد أعترافها ، من العمل وجرى اتهامها بالاختلاس .