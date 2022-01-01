قررت إذاعة التشيك الحكومية بث إرسالها عبر الموجتين المتوسطة والطويلة، مع بداية العام الجديد، على الرغم من أن الاستقبال الإذاعي، عبر هاتين الموجتين، له تاريخ، في الكثير من المناطق بأوروبا منذ سنوات.ويتم استقبال الإرسال فى أجزاء واسعة من ألمانيا، عبر الترددات "270 و639 و954 كيلوهيرتر.



والسبب وراء اتخاذ تلك الخطوة كان التوافر واسع النطاق للبث الإذاعي الرقمي الأرضي(داب)، إلى جانب التكاليف العالية للبث.



ووفق هذا الإجراء يتعين على من لا يزالون يستخدمون الموجات المتوسطة التحول عن ذلك.



وأقامت محطة "تشيسكي روزلاس" الإذاعية خطا ساخنا هاتفيا للرد على الأسئلة.



ولم يعرف أولا ما إذا كانت محطات الإرسال، سيتم الاحتفاط بها أو استخدامها لأغراض أخرى.



ويعتبر الهوائي، بمحطة الإرسال ، عبر الموجة المتوسطة "ليبليس بي" شرق براغ، الأعلى في جمهورية التشيك، حيث يبلغ ارتفاعه 355 مترا.

