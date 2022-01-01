أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن فريق بيراي القادم من تاهيتي سيشارك في كأس العالم للأندية الشهر المقبل بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسبب تفشي فيروس كورونا وإجراءات العزل الصحي التي تطبقها حكومة نيوزيلندا.



وكان أوكلاند سيتي أضطر للانسحاب من النسخة الماضية للبطولة في قطر العام الماضي أيضا بسبب القيود والإجراءات الوقائية المطبقة على حدود نيوزيلندا بسبب الجائحة.



وقال الفيفا في بيان "أضطر فريق أوكلاند سيتي وعلى مضض للانسحاب من البطولة ونتيجة لذلك اختير بيراي ممثلا لاتحاد أوقيانوسيا في كأس العالم للأندية".



وسينضم بيراي في البطولة إلى تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس بأمريكا الجنوبية والهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل افريقيا ومونتيري المكسيكي بطل امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) إضافة إلى فريق الجزيرة بطل الدوري الإماراتي صاحب الأرض. وسيلتقي بيراي مع الجزيرة في الدور الأول وسيصعد الفائز منهما لمواجهة الهلال السعودي في الدور الثاني.



وسيلتقي الفائز في مباراة الدور الثاني مع تشيلسي في قبل النهائي.



وفي مباراة قبل النهائي الثانية سيلتقي بالميراس مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري.



وستقام كأس العالم للأندية في دولة الإمارات العربية خلال الفترة ما بين الثالث و12 من فبراير شباط المقبل.