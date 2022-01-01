اكتشف علماء آثار مؤخراً، أطلالاً لورشة لصنع الملح، تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907)، بالإضافة إلى عدد كبير من اللُقى الأثرية، في حي دونغلي ببلدية تيانجين بشمالي الصين، وفقاً لمركز حماية التراث الثقافي بالبلدية، يوم الأربعاء الماضي.



وتقع ورشة صنع الملح المذكورة في موقع جيونليانغتشنغ، حيث تم أيضاً اكتشاف منصة أرضية صلبة كبيرة الحجم.



وبدأت أعمال التنقيب في الموقع في شهر أبريل 2021، وبلغت مساحة التنقيب 8000 متر مربع حتى الآن.



وتم العثور على آبار وحُفر وأفران لصنع الملح إضافة إلى آثار عجلات في الموقع.



وقال قان تساي تشاو، الباحث في المركز: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف آثار لصنع الملح في تيانجين، ما يُضفي أهمية كبيرة على دراسة تنمية صناعة الملح في شمالي الصين خلال العصور القديمة".



كما تم العثور على أدوات منزلية مثل الجرار الفخارية والأواني والأوعية وأجزاء من مكونات البناء بما فيها البلاط والطوب، بالإضافة إلى العملات المعدنية النحاسية وعظم الحيوانات.



وأضاف قان أن الاكتشافات الأخيرة والمواقع والقبور الأخرى التي تم اكتشافها سابقًا في موقع جيونليانغتشنغ، توفر معلومات قيّمة لدراسة تاريخ ميناء تيانجين.