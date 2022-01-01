تقوم مجموعة علماء من «معهد طوكيو للعلوم الطبية» بتصميم لقاح ضد ڤيروس كورونا يمكنه حماية الإنسان من هذا الڤيروس طوال الحياة، بحسب صحيفة The Japan Times.



ووفقا للصحيفة، قد تبدأ التجارب السريرية للعقار في عام 2023.



واعتمدت المجموعة، التي يقودها البروفيسور د.ميتينوري كوهارا، اللقاح المضاد للجدري الذي صممه الطبيب البريطاني إدوارد جينر في القرن الثامن عشر، كأساس لعملها.



وتتلخص فكرة العلماء اليابانيين، في الحصول على اللقاح المأشوب لڤيروس الجدري يحتوي على بروتين سبايك لڤيروس SARS-CoV-2 الذي يسبب الإصابة بمرض «كوفيد-19».



ووفقا لهم، يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تطوير مناعة خلوية مدى الحياة ضد ڤيروس كورونا.



وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران باستخدام ڤيروس اللقاح المأشوب الذي يشفر جين إنفلونزا الطيور، مستويات عالية من الأجسام المضادة استمرت لأكثر من 20 شهرا. وخلال ذلك بقيت على قيد الحياة، جميع الفئران التي تم تطعيمها باللقاح، ومن ثم نقل عدوى إنفلونزا الطيور إليها بعد مرور 20 شهرا.



من جانبه، قال البروفيسور د.كوهارا للصحيفة «قمت باختبار تقنيات لقاحات مختلفة بما في ذلك لقاحات الڤيروس الغدي والـ RNA، لكن ثبت أن اللقاح المأشوب لڤيروس الجدري، هو الأقوى بينها».



وأضاف ان الآثار الجانبية لهذا اللقاح، قليلة وهو لا يحتاج إلى وسائل نقل وتخزين خاصة. وتفيد المعلومات، بأن شركة الأدوية اليابانية Nobelpharma تعتزم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح كوهارا في النصف الأول من عام 2023.