أعلنت الامارات حظر سفر جميع المواطنين من غير المحصنين بلقاح كورونا. "



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام "، إنه "في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19 اعتبارا من 10 يناير الجاري".



كما أكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.



كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من اخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الانسانية وحالات العلاج.



و تم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الديبلوماسية بالبلد في حال الاشتباه بالإصابة.