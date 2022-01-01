أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدف حكومته لعام 2023،المتمثل في إدراج تركيا ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.



وفي رسالة بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس التركي إن تركيا "أظهرت تميزا إيجابيا" بأدائها "الناجح" في مواجهة الأزمات الأمنية والصحية، فضلاً عن التحديات السياسية والاجتماعية.



وأضاف أردوغان أن اقتصاد البلاد بدأ تحولا تاريخيا مدفوعا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، وما إلى ذلك.



وقال إن "هدف 2023 المتمثل في وضع تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم... هو تعهدنا لأمتنا".



وقد شهد الاقتصاد التركي نموا قويا في عام 2021 حيث تتوقع المؤسسات المالية نموا بنسبة 9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويلقي التضخم المرتفع وعدم استقرار العملات الأجنبية بظلالهما على النمو المتوقع في عام 2022