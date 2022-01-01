عبدالعزيز الفضلي



تلقى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب كتابا من مركز النايف للإنتاج الفني في الكويت يطلب من خلاله تصوير مشاهد من المسلسل الدرامي «جنى تصعد المنصة» بمدرستين من مدارس وزارة التربية.



وجاء في الكتاب الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: يسرنا إعلامكم بأننا بصدد تصوير المسلسل الدرامي «جنی تصعد المنصة» والذي سيتم تصويره بالكويت، متمنين مشاركتكم معنا ضمن هذا المسلسل المتميز والذي سوف يتم بثه على العديد من المحطات الفضائية، مما سيعود على مشاركتكم معنا بالنفع والانتشار على الفضائيات التلفزيونية في الكويت ودول الخليج والشرق الأوسط، راجيا التكرم من سيادتكم بتسهيل مهمة التصوير وتوفير مدرسة خالد أحمد جاسم المضف (بنين) الواقعة في منطقة الروضة ومدرسة سالم الحسينان المتوسطة الواقعة بمنطقة الخالدية لتصوير بعض المشاهد، وذلك مقابل ذكر مسمى إدارتكم على كادرات المسلسل من خلال الشكر والتقدير.