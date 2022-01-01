عقب قرار "الفرز الطبي" الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بشأن حماية ذوي الإعاقة، طالبت وزيرة الأسرة الألمانية آنه شبيجل بتوفير حماية قانونية خاصة أيضا لكبار السن.



وقالت الوزيرة في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "الدولة، ونحن جميعا كمجتمع، ملزمون بحماية الفئات الأضعف بيننا على نحو خاص"، مضيفة أنها لا تأمل في حدوث حالات "فرز طبي" في ألمانيا، لكنها ترى أنه يتعين رغم ذلك التحوط.



ويعني الفرز الطبي للمصابين أنه يتعين على الأطباء في مواقف معينة أن يقرروا من ينقذون ومن لا ينقذون - على سبيل المثال لأن الكثير من مرضى كورونا الذين يعانون من مضاعفات حادة للمرض يأتون إلى المستشفيات حيث لا توجد أسرة رعاية مركزة كافية.



وطالبت المحكمة الدستورية الاتحادية في قرار نشرته يوم الثلاثاء الماضي البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بوضع تدابير "فورية" لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة الفرز. وحتى الآن لا يوجد إطار قانوني لذلك، فقط توصيات للأطباء. وبسبب جائحة كورونا مع وحدات العناية المركزة الممتلئة جزئيا، فقد أصبح هذا الموضوع موضع اهتمام.