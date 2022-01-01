

أبصرت طفلة سورية النور مع الدقائق الأولى من العام الجديد، لتكون أول مواليد تركيا في العام 2022.



وولدت الطفلة في الساعة الثانية عشرة و3 دقائق لأبوين سوريين في ولاية شانلي اروفا جنوب البلاد وأطلقا عليها «غولشين».



ونقل موقع تلفزيون «سورية» عن وسائل الإعلام التركية، أن الشاب حاجي إبراهيم بوزان قد أحضر زوجته شيرين بوزان (23 عاما) من حي «أيوب بي» الذي يقيمان فيه، إلى مستشفى شانلي أورفا لأمراض النساء والتوليد في المساء عندما كانت تعاني من آلام المخاض.



وعند الدقيقة الثالثة من فجر السبت، الأول من يناير، أنجبت الأم الطفلة «غولشين» الذي بلغ وزنها 3 كيلوغرامات و300 غرام.



ووفق المصادر، هنأ الأقارب الزوجين بوزان بمولودهما الأول ورفعوا الأذان في أذن الطفلة، كما علقوا على ملابسها هدايا من الذهب. وتمنى الزوجان ـ اللذان لا يتحدثان التركية ـ للجميع السلام والهدوء باللغة العربية.