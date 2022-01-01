بغداد ـ أ.ف.پ: أحيا آلاف من مناصري «الحشد الشعبي»، خلال مسيرة في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية قرب مطار بغداد، وكرر قياديون في «الحشد» خلال المسيرة المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.



ووسط إجراءات أمنية مشددة حول موقع التظاهرة، احتشد الآلاف للمناسبة، رافعين صور سليماني والمهندس والأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، المدعوم من إيران.



وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: «كلا كلا أميركا» و«لبيك يا عراق»، على ما شاهد صحافي في «فرانس برس»، ورفعوا لافتات كتب على إحداها باللغتين العربية والإنجليزية «الإرهاب الأميركي يجب أن ينتهي».



وكرر قياديون في الحشد المطالبة بخروج القوات الأجنبية من البلاد خلال التظاهرة، ووصف رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض اغتيال سليماني والمهندس بأنه «جريمة نكراء» ارتكبت «بحق سيادة العراق وشعب العراق وبحق الحشد الشعبي».



وأضاف «إذا أردنا أن نثأر لدماء الشهداء فالثأر هو إخراج القوات الأجنبية بالكامل وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة».



وقال القيادي في الحشد الشعبي والأمين العام لعصائب أهل الحق، إحدى فصائل الحشد الأكثر نفوذا، قيس الخزعلي في كلمة «أما الاحتلال الأميركي فكان عليكم أن تفهموا جيدا ان هذا الشعب العظيم لا يمكن أن يرضى بالاحتلال».



وأضاف «كان عليكم أن تفهموا الرسائل التي أرسلها إليكم أبطال المقاومة في العراق الذين وصلوا بأسلحتهم وبطائراتهم المسيرة وبصواريخهم الذكية إليكم في أي مكان على أرض العراق».



وتابع «لكن يبدو أنكم لم تفهموا ذلك حتى الآن وتحتاجون إلى دروس أخرى، فأبناء المقاومة وأبناء الحشد سيجبرونكم على الخروج صاغرين مذلولين خاسئين خائبين كما خرجتم في العام 2012».



وفي طهران استقبل المرشد الأعلى علي خامنئي عائلة سليماني بحضور قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد فيلق القدس اسماعيل قآني، وفق بيان صادر عن مكتب خامنئي.



وقال خامنئي في تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر إن «الشهيد سليماني حقيقة خالدة وحي إلى الأبد، وقاتلوه مثل ترامب وأمثاله يدفنون في مزبلة التاريخ، طبعا بعد أن ينالوا عقابهم الدنيوي».



ومنذ اغتيال سليماني والمهندس تكثفت الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق بصواريخ أو طائرات مسيرة أحيانا تستهدف محيط السفارة الأميركية في العراق أو قواعد عسكرية عراقية تضم قوات من التحالف الدولي مثل عين الأسد أو مطار أربيل.



وتراجعت وتيرة هذه الهجمات في الفترة الأخيرة، وغالبا لا تسفر عن ضحايا أو أضرار تذكر، ولا تتبناها أي جهة، لكن واشنطن تنسبها إلى الفصائل الموالية لإيران.



رسميا، أعلن العراق أن وجود قوات «قتالية» في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 ، وأن المهمة الجديدة للتحالف استشارية وتدريبية فقط، تطبيقا لاتفاق أعلن للمرة الأولى في يوليو الماضي في واشنطن على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وسيبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف في العراق، وهذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور استشارة وتدريب منذ صيف 2020، فيما غادرت غالبية القوات الأميركية التي أرسلت إلى العراق في العام 2014 كجزء من التحالف الدولي في عهد الرئيس دونالد ترامب.