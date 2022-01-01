سيتولى مدرب بروج البلجيكي فيليب كليمان تدريب نادي موناكو الفرنسي بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الإمارة لوكالة فرانس برس الجمعة.



وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق، الخميس دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، وبحسب المصادر، قبل كليمان توقيع عقد لمدة سنتين ونصف السنة.



ويشرف كليمان (47 عاما) على بروج منذ مايو 2019، وقاده إلى لقب الدوري في آخر موسمين فيما يحتل راهنا مركز الوصافة.



وكان لاعب الوسط الدولي السابق قاد غنك أيضا إلى لقب الدوري في 2019. وأبلغ كوفاتش (50 عاما) بقرار إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى 2023 من قبل مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي.

وكان كوفاتش قد تولى منصبه خلفا للإسباني روبرت مورينو في يوليو 2020 بعد تراجع نتائج الفريق.حل موناكو ثالثا الموسم الماضي لكنه أقصي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ويحتل راهنا المركز السادس في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 17 نقطة عن باريس سان جرمان.



وأشارت تقارير إلى توترات بين كوفاتش ولاعبي فريقه من بينهم القائد وسام بن يدر.