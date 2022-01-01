تواصل إعلان الأندية السعودية لكرة القدم عن إصابات لاعبيها وإدارييها بڤيروس كورونا وآخرها الهلال والأهلي، وأعلن نادي الهلال حامل اللقب إصابة مهاجمه صالح الشهري، فيما كشف أهلي جدة عن إصابة مدافعه معتز هوساوي قبل مواجهة الشباب السبت.



وكان نادي الفتح صاحب حصة الأسد من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلن ارتفاع عدد المصابين في صفوفه إلى 20 لاعبا بالإضافة إلى 7 أفراد من الجهازين الفني والطبي والإداري.



وأظهرت المسحة الأخيرة إصابة 14 لاعبا وهم: الجزائري سفيان بن دبكة، المغربي مراد باتنا، الأوكراني مكسيم كوفال، عمار الدحيم، عبدالله اليوسف، النرويجي غوستاف ويكهايم، وليد العنزي، نواف بوشل، زياد الجري، ماجد كنبه، منذر النخلي، عثمان العثمان، خالد كمال ونواف القرني.



واستعان المدير الفني للفريق البلجيكي يانييك فيريرا بعدد من لاعبي الشباب لسد النقص الحاصل في صفوف الفريق، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة النصر.