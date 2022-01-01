أعرب المدرب الألماني لنادي تشلسي الإنجليزي توماس توخل، عن انزعاجه من تصريحات مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو عبر فيها عن عدم سعادته في النادي اللندني «لأنها أثارت ضجة نحن في غنى عنها».



جاء كلام توخل في مؤتمر صحافي قبل يومين من المباراة المرتقبة لفريقه ضد ليڤربول في الدوري المحلي، وقال في هذا الصدد: «بطبيعة الحال لم تعجبنا هذه التصريحات لأنها تجلب ضجة لا نريدها ولا تساعد، لكن في المقابل لا نريد تضخيمها أكثر مما تحتمل»، مضيفا: نعرف جيدا كيف تسير الأمور في هذا النوع من المقابلات، من السهل جدا الاعتماد على بعض المقاطع من خارج السياق من أجل خلق عناوين جذابة.



وأوضح: «فيما يتعلق بلوكاكو، اعتقد أنه لا أحدا في نادي تشلسي يعلم بعدم سعادة اللاعب، وبالتالي فوجئنا بهذه التصريحات وعلينا التدقيق في الأمر معه».



وكشف لوكاكو في حيث لشبكة سكاي الايطالية الرياضية، عن انه «ليس سعيدا» في صفوف فريقه الذي عاد اليه هذا الصيف قادما من إنتر الايطالي بعد أن لعب أساسيا في 8 مباريات فقط.