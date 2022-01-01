





أثار الكشف عن تمثال لنجم كرة القدم البرتغالي كريستياو رونالدو في ولاية غوا الهندية جدلا بين سكان اتهم بعضهم السلطات المحلية بتكريم لاعب من بلد استعمر المنطقة.



وتجمع متظاهرون يرفعون الأعلام السوداء في الموقع بعد أن تم الكشف عن التمثال هذا الأسبوع في مدينة كالانغوت (جنوب-غرب).

ولم تمنح البرتغال الاستقلال للمنطقة سوى عام 1961، فيما استقلت معظم المناطق الهندية مع حلول العام 1947، بعد اجتياح للجيش الهندي وحرب دامت يومين أنهت الديكتاتورية العسكرية.



ووصف اللاعب الدولي السابق ميكي فرنانديش الذي تعود جذوره إلى ولاية غوا، القرار بــ «الجارح»، معربا عن أسفه للتذكير بـ «بقايا» النير البرتغالي، وقال لوكالة فرانس برس: «رونالدو أفضل لاعب في العالم، لكن علينا أن نحظى بتمثال للاعب من غوا».



وبرر ميكايل لوبو، الوزير الإقليمي وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الخيار بدفع الجيل الشاب إلى التميز، ليس فقط في الهند بل على الصعيد الدولي.