





وصل النجم الاسباني رافايل نادال الى ملبورن استعداد لخوض غمار بطولة استراليا المفتوحة للتنس، اولى البطولات الأربع الكبرى ضمن «الغراند سلام» بعد تعافيه من الإصابة بڤيروس كورونا كما اعلن الجمعة.



ونشر نادال صورة له على حسابه على انستغرام، مرفقا إياها بعبارة «لا تقولوا لأحد، لكني هنا».



وكان نادال المتوج بطلا في استراليا مرة واحدة عام 2009، أصيب بڤيروس كورونا بعد خوضه مباراة استعراضية في ابو ظبي قبل أسبوعين، وقد أشار إلى انه عانى «من لحظات غير جيدة».



لم يكن نادال الوحيد الذي أصيب بڤيروس كورونا بعد مشاركته في أبو ظبي، بل أيضا الروسي اندريه روبليف المصنف خامسا عالميا، السويسرية بيليندا بنتشيتش بطلة أولمبياد طوكيو. كما أصيبت البريطانية ايما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز بالڤيروس أيضا قبل ذلك.

ويشكل وصول نادال دفعة كبيرة لمنظمي البطولة الأسترالية التي تنطلق في 17 الشهر المقبل وتستمر حتى 30 منه.



ولاتزال الشكوك تحوم حول مشاركة المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في البطولة، لاسيما بعد انسحابه من خوض كأس «اي تي بي» للمنتخبات، علما بأنه توج في ملبورن تسع مرات آخرها العام الماضي.