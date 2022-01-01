أكد نادي ليل بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي توصله الى اتفاق بقضي بانتقال لاعبه الفرنسي الدولي جوناثان ايكوني الى صفوف فيورنتينا الايطالي من دون الكشف عن قيمة الصفقة أو مدتها.



وأعلن ليل في بيان ان لاعب وسطه البالغ من العمر 23 عاما «سيوقع رسميا عقده مع فريقه الجديد في 3 يناير 2022 في اليوم الاول من فتح باب الانتقالات في ايطاليا»، مشيرا إلى انه «سمح للاعب بالتوجه الى ايطاليا مسبقا من أجل الالتحاق بمعاودة فيورنتينا لتدريباته»، وخاض ايكوني 150 مباراة في صفوف ليل في مختلف المسابقات وسجل 16 هدفا منذ انتقاله إليه صيف عام 2018 وتوج بطلا للدوري الفرنسي في صفوفه الموسم الماضي، كما لعب 4 مباريات في صفوف منتخب فرنسا.