يحل ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم على خيتافي بعد فترة توقف قصيرة بسبب الأعياد ضمن منافسات المرحلة الـ 19 الأحد، مع صفوف شبه مكتملة عقب جهوزية معظم لاعبيه بعد شفائهم من ڤيروس كورونا في وقت تعاني معظم الأندية الإسبانية من إصابات بالجائحة في صفوفها.



وكانت السلطات الإسبانية فرضت قيودا أكثر صرامة على الحضور الجماهيري في الملاعب الرياضية، عقب تسبب متحور أوميكرون شديد العدوى في ارتفاع عدد حالات الإصابة بڤيروس كورونا.



ويأتي قرار السلطات المحلية بعد اكتشاف العديد من الأندية للمزيد من الحالات الإيجابية، في أسبوع سجلت فيه إسبانيا رقما قياسيا في عدد حالات الإصابات اليومية بـ «كوفيد-19».



وعجت صفوف النادي الملكي بالمصابين بالڤيروس بينهم الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا، والأوروغوياني فيديريكو ڤالڤيردي، والفرنسي إدواردو كامافينغا، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والكرواتي لوكا مودريتش، والويلزي غاريث بايل والنمساوي دافيد ألابا.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن صفوف «الريال» باتت شبه خالية من الڤيروس باستثناء وصيف هدافي «الليغا» فينيسيوس جونيور (11)، ما يجعل المتألق الفرنسي كريم بنزيمة، متصدر ترتيب الهدافين مع 15 هدفا و7 تمريرات حاسمة، الورقة الرابحة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.