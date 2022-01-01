المنامة- بنا: وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين على الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك للحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.

ويأتي هذا القرار - وفقا لما اوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"- بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة "فايزر"، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة.



وذكرت الهيئة أنه بناءً على الموافقة الصادرة، بدأت وزارة الصحة البحرينية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري.



يذكر أن دواء "باكسلوفيد" أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات القائمة للفيروس، وهو مصنوع من مزيج من نوعين من الأدوية المضادة للفيروسات والتي تم تصميمها لمنع فيروس كورونا من التكاثر في الجسم، وبالتالي مساعدة الحالات القائمة على التغلب على العدوى.