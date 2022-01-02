كيبتاون - وكالات: ودّعت جنوب أفريقيا آخر الأبطال الكبار في النضال ضدّ نظام الفصل العنصري، في جنازة متواضعة بناء على رغبة ديسموند توتو لكن عابقة بحرارة عميقة وبكلمات تذكّر كيف خلّد هذا الرجل الصغير البنية ذكراه في التاريخ.



وتحت سماء ملبّدة بالغيوم ووسط أمطار خفيفة، توافد أقارب الرئيس الفخري للأساقفة وأصدقاؤه وعدّة كهنة وأعيان وأيضا أرملة آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا فريدريك دي كليرك في مجموعات صغيرة إلى كاتدرائية سانت جورج الأنغليكانية حيث حضروا الصلاة على الجثمان.



وتوجّهت ابنته مبو للحضور قائلة "كان والدي ليقول إن المحبّة النابعة من العالم أجمع تجاهنا تثلج القلب. ولكم منّا جزيل الشكر على هذه المودّة الفائقة".



وبعد النشيد الوطني، ألقى الرئيس سيريل رامابوزا كلمة التأبين، قائلا "لو كان الأسقف الكبير ديسموند توتو بيننا اليوم، لتساءل: لماذا يبدو عليكم الحزن والأسى لهذه الدرجة؟".



وصرّح رئيس الدولة بأن "ماديبا (الاسم الحركي لنيلسون مانديلا) كان أبي الديموقراطية في بلدنا، في حين كان رئيس الأساقفة ديسموند توتو الأب الروحي لها"، قبل أن يسلّم أرملة توتو الملقّبة تحبّبا "ماما ليا" راية وطنية، وهو التكريم العسكري الوحيد الذي سُمح به في هذه المراسم.



فقد شدّد ديسموند توتو المعروف خصوصا بلقب "ذي آرتش" والذي توفّي في السادس والعشرين من ديسمبر المنصرم وفاة طبيعية عن 90 عاما على ضرورة أن تكون المراسم بسيطة.



وصُنع النعش الذي سُجّي فيه في كاتدرائية سانت جورج ليتسنّى لآلاف الأشخاص تخليد ذكراه من خشب الصنوبر الفاتح. وهو طلب أن يكون "أرخص ما يمكن" في بلد تشكّل فيه عادة مراسم التشييع مناسبة لإظهار البذخ.



وما من مقابض مذهّبة لحمل النعش واقتصرت الزينة على باقة من القرنفل الأبيض فوق النعش وهي جلّ ما أراده ديسموند توتو الذي أوكل الى صديقه المقرّب الأسقف السابق مايكل ناتل إلقاء العظة. وعندما كان توتو رئيس الأساقفة، كان ناتل مساعده.



وفي السنوات الأخيرة من نظام الفصل العنصري، كانت العلاقة "بين زعيم أسود ديناميكي ومعاونه الأبيض" لافتة بصورة خاصة "كاستبشار بما قد يكون عليه بلدنا المنقسم"، على ما قال ناتل خلال العظة، مؤكّدا أن هذه العلاقة "ضربت وترا حسّاسا في قلوب كثيرين وأذهانهم".



ذكّر أيضا بأن نيلسون مانديلا كان يلقّب توتو "بصوت من لا صوت لهم"، صوت "صارخ تارة وحنون تارة أخرى لا يخاف أبدا ونادرا ما يكون غير مطعّم بالفكاهة".



وشاركت رئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون في تلاوة الصلاة، بحضور ليتسي الثالث ملك دولة ليسوتو المجاورة وممثّل لدالاي لاما الذي تجمعه بتوتو ذكريات طيّبة كثيرة.



وقال نغودوب دورجي لوكالة فرانس برس "كانت صداقتهما فريدة. وفور لقائهما، كانا يبدآن بالضحك. والتفسير الوحيد للأمر هو علاقة من الماضي".



وشهدت الايام الماضية عدّة فعاليات تكريمية للمونسنيور ديسموند توتو في جنوب إفريقيا والخارج. واستذكر أبناء بلده جرأته في وجه السلطة الاستبدادية في بريتوريا.



وذكّرت أرملة مانديلا بـ "الجرأة التي لا توصف التي كان ينبغي التحلّي بها وقتذاك لمواجهة نظام الفصل العنصري". وقالت "كان ديسموند توتو يقف بحزم وبلا خوف في مقدم التظاهرات وثوبه يرفرف في الهواء وصليبه يحمينا كدرع".