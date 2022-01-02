«الأرصاد»: الكويت تتأثر بمرور جبهة هوائية باردة قطبية شتوية تشمل معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية

تستمر حالة الطقس هذه حتى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد وتتلاشى صباح الاثنين

عاطف رمضان

أكد مصادر في وزارة «الأشغال» لـ «الأنباء» أن جميع فرق الطوارئ لدى الوزارة متواجدة حاليا في عدد من المواقع في مختلف محافظات الكويت ويتم معالجة الوضع أولا بأول خلال هطول الأمطار.

وأضافت المصادر أنه لا توجد عوائق لحركة السير على شبكة الطرق السريعة.

وعما إذا كانت هناك تجمعات للأمطار على الطرق الداخلية، قالت المصادر لـ «الأنباء»: توجد تجمعات لمياه الأمطار في بعض الطرق الداخلية مثل صباح السالم و صباح الناصر، وجاري حاليا التعامل معها واتخاذ اللازم.

هذا وتشهد البلاد حاليا حالة من عدم استقرار الطقس يصاحبها هطول أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق وتصاحبها رياح، تستمر حتى فترة الظهيرة.

وكان مراقب التنبؤات الجوية في «الإدارة» عبدالعزيز القراوي قد صرح مساء أمس بأن خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمرور جبهة هوائية باردة قطبية شتوية تشمل معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة و المتوسطة والركامية أحيانا.

وتوقع القراوي أن تكون كميات الأمطار غزيرة مع تساقط للبرد أحيانا خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد والرياح شمالية شرقية تتحول نهارا إلى شمالية غربية تنشط على فترات وتكون سرعتها ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة.

وأفاد بأنه من المتوقع أيضا أن تستمر حالة الطقس هذه حتى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد حيث تقل السحب وفرص هطول الأمطار حتى تتلاشى صباح الاثنين.