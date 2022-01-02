عاطف رمضان



قالت مصادر في وزارة الأشغال لـ «الأنباء» إن فرق الطوارئ في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري متواجدة في المواقع، وجار متابعة حالة الأمطار وتوجد بعض التجمعات لمياه الأمطار ويتم معالجتها بشكل فوري.



وأضافت المصادر أنه تم احترازيا إغلاق بعض الأنفاق، وتحديدا نفق الغزالي ونفق طريق الجهراء على الدائري السادس للمحافظة على سلامة مرتادي الطرق، خصوصا مع هطول الأمطار الغزيرة، وسيتم إعادة فتح هذه الأنفاق فور توقف هطول الأمطار.



ونصحت المصادر مرتادي الطرق بعدم السير خلال هذه الأوقات خاصة مع وقت هطول الأمطار تجنبا لأي تجمعات للمياه يمكن أن تعيق حركة سير المركبات وتسبب أي ربكة مرورية.



ولفتت المصادر إلى انه توجد بعض التجمعات لمياه الأمطار في الطرق السريعة ويتم التعامل معها.