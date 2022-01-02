قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن المنخفض الجوي العميق لايزال يتمركز حاليا في وسط شبه الجزيرة العربية مسببا تمدد المنخفض السوداني الموسمي المصحوب بالرياح الغربية النشطة وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة السرعة وتكون بين 35-45 كم/س والتي تهب حاليا على منطقة وسط شبه الجزيرة العربية مشكلة جبهة هوائية إثر اصطدامها مع الرياح الشرقية والشمالية الشرقية (رياح الكوس) والتي تهب حاليا على المنطقة وسرعتها حاليا بين 14-17 كم/س، مشكلة حالة من عدم الاستقرار ومكونة جبهة هوائية التي تسبب سقوط الأمطار الآن في المنطقة، ورياح الكوس قد تنشط خلال فترات من اليوم.



وأضاف المرزوق: سيتوقف سقوط الأمطار مع صبيحة يوم غد الاثنين إثر تحول الرياح الى شمالية غربية تكون بين معتدلة السرعة ونشطة أحيانا تزيح الغيوم المتراكمة وتجعل سماء المنطقة وسماء منطقة وسط شبه الجزيرة العربية خالية من الغيوم تماما ولكن هناك احتمالا بعودة هذه الغيوم مرة أخرى في صباح يوم الأحد المقبل 9 يناير وتستمر حتى مساء يوم الاثنين 10 يناير مسببة سقوط أمطار خفيفة جدا لا تزيد عن 1.5 ملم.



وتابع: بلغت كمية الأمطار التي سقطت حسب البيان الرسمي من الأرصاد الجوية الكويتية حتى الآن في منطقة الشمالية مركز العبدلي 40 ملم، واللياح 34 ملم، الجهراء 35 ملم، منطقة الحدود الشمالية الغربية، أبرق الاديرع 10 ملم، مركز السالمي 28، والمنطقة الجنوبية الوفرة 9 ملم، مركز النويصيب 13 ملم، ميناء الأحمدي 40 ملم، المنطقة الوسطى من الكويت المطار الدولي 47 ملم، السالمية 36 ملم، مدينة الكويت 36 ملم وبلغ متوسط سقوط الأمطار لهذا اليوم في الكويت كلها 51.25ملم، داعيا الله ان يجعل هذا الغيث سقيا رحمة لا سقيا عذاب.