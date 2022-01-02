ننصح مرتادي الطرق بعدم السير خلال هذه الأوقات تجنبا للدخول في تجمعات المياه والتعرض لأي ربكة مرورية

عاطف رمضان

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأشغال م. أحمد سعد الصالح في تصريح ل «الأنباء» أن الطرق المؤدية إلى مستشفى الشيخ جابر الأحمد تم إغلاقها «مؤقتا» بسبب تجمعات المياه، وسيتم فتح هذه الطرق بعد سحب تجمعات المياه من خلال فرق طوارئ الوزارة ومعدات ضخ المياه.



ونصح الصالح مرتادي الطرق الذين يتوجهون لمستشفى الشيخ جابر بالتوجه إلى مستشفى مبارك وذلك بشكل مؤقت، مضيا أن فرق الطوارئ في الوزارة متواجدة في المواقع وجاري متابعة حالة الأمطار وتوجد بعض التجمعات لمياه الأمطار ويتم معالجتها بشكل فوري.



وقال إنه تم افتتاح نفق طريق الجهراء على الدائري السادس الآن، كما تم افتتاح نفق المنقف الآن بعد سحب المياه منهما.



أما بالنسبة لنفق الغزالي، فقال إنه جاري العمل على سحب المياه حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منها وعودة النفق إلى العمل خلال ساعتين

ونصح الصالح مرتادي الطرق بعدم السير خلال هذه الأوقات خاصة مع وقت هطول الأمطار تجنبا للدخول في تجمعات للمياه أو التعرض لربكة حركة سير المركبات.



ولفت إلى انه توجد بعض التجمعات لمياه الأمطار في الطرق السريعة ويتم التعامل معها.



وقال ان فرق الوزارة والهيئة العامة للنقل البري بالتعاون مع جهات أخرى في الدولة يقدموا الدعم اللازم كل حسب موقعه لمواجهة ما يحدث من مشكلات بسبب هطول الأمطار.