ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها بخصوص عدد البلاغات الخاصة بالأمطار التي تعاملت معها فرق الإطفاء منذ صباح اليوم الأحد وحتى الساعة 12 ظهرا، حيث تعاملت الفرق مع 103 بلاغات وتم إنقاذ 106 أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات المياه في الطرق والمنازل.



وتركزت معظم البلاغات في محافظتي حولي والفروانية ومن المتوقع زيادة عدد البلاغات خلال الساعات القادمة اذا استمر هطول الأمطار.



هذا، وتناشد إدارة العلاقات العامة والإعلام المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية لحين استقرار الجو، كما تدعوهم الى متابعة وسائل الإعلام والمواقع الرسمية.