أعلنت رئاسة الأركان العامة اليوم الأحد مشاركة إطفاء الجيش الكويتي في سحب المياه في عدد من مناطق البلاد استجابة وإسنادا لأجهزة الدولة المعنية لما تشهده البلاد من هطول أمطار وإغلاق بعض الطرق.



وقال مدير التوجيه المعنوي في رئاسة الأركان العقيد الركن محمد العوضي في بيان صحفي إن إطفاء الجيش الكويتي تولى مهمة سحب المياه في محافظة الفروانية وتحديدا أمام استاد جابر الدولي ومنطقة صباح السالم مقابل جسر المسيلة حيث هناك ارتفاع في منسوب مياه الأمطار والعمل جار على سحبها لإعادة فتح الطرق المغلقة.



وشدد العوضي على أن مركز عمليات قوة إطفاء الجيش في حالة تأهب واستعداد تام للتعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات الطوارئ فيما يخص الموقف الراهن.



وذكر أن مشاركة قوة إطفاء الجيش هذه تأتي ضمن التنسيق والتعاون المشترك لتقديم كل أوجه الدعم والإسناد لأجهزة الدولة لمواجهة الحالات الطارئة في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.