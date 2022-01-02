عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة والاختبارات ليوم غد الاثنين للطلبة فقط على أن تباشر الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس أعمالها كالمعتاد وذلك بسبب هطول الأمطار وتأثر العديد من المدارس نظرا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد.

وقد أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف وقف الدراسة غدا الاثنين الموافق 3-1-2022 للطلبة في كافة المدارس الحكومية (التعليم العام – التعليم الديني – التربية الخاصة) والمدارس الخاصة بجميع أنظمت الدراسية العربية والأجنبية.



كما تم تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر ليوم غد الإثنين، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها.



وأكد الوزير د.علي المضف استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية، على أن يتم إعادة جدولة اختبارات الطلبة للمرحلتين المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر عبر بيان تصدره الوزارة اليوم.



وأشار د.المضف إلى أن العمل جار من قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الأمطار الغزيرة الحالية.



وتؤكد وزارة التربية حرصها على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس وكافة العاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.