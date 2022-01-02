عبدالعزيز الفضلي



قال وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، في تصريح خاص ل "الأنباء" إنه نظرا لتوقعات الجهات المختصة باستمرار الأجواء المطرية المباركة على البلاد حتى يوم غد الاثنين واحتمال عدم تحسن الأحوال الجوية، ونظرا للآثار الناجمة عن غزارة الأمطار ومنها ازدحام الحركة المرورية وصعوبة التنقل بسبب ارتفاع منسوب مياه المطر، فقد تقرر تأجيل اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر المقررة يوم غد الإثنين 3 يناير لتعقد صباح بعد غد الثلاثاء 4 الجاري، حيث إن يوم الثلاثاء في الأصل كان يوم راحة من الاختبارات، إذ سيتم ترحيل اختبار مادة الكيمياء للصف الحادي عشر بالقسم العلمي وترحيل اختبار مادة اللغة الفرنسية للصف الحادي عشر بالقسم الأدبي إلى يوم الثلاثاء، ويكون يوم الأربعاء كما هو في الجدول للعلمي في مادة الجيولوجيا والأدبي في مادة التاريخ.



وأشار إلى أنه سيتم كذلك ترحيل اختبار الصف العاشر لمادة الأحياء إلى يوم الثلاثاء على أن تكون الاختبارات يوم الأربعاء كما هو موضح في الجدول.



وفيما يخص ترحيل اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة، قال اليعقوب إن المعتمد عقد الامتحان لكل صفين في يوم، وسيتم تأجيل الاختبارات المقررة ليوم الاثنين وترحيلها إلى اليوم الأخير وهو يوم الثلاثاء 11 يناير الجاري بحيث يكون فيه امتحانات جميع صفوف مرحلة المتوسطة الأربعة مع استغلال جميع الصفوف والصالات المتاحة تحقيقا للاشتراطات الصحية.