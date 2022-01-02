تفقد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد يرافقه فريق وزارة الأشغال برئاسة م.عايد العنزي ومدير نجدة العاصمة العقيد هملان الهملان وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة عددا من مناطق محافظة العاصمة المتضررة جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد.



وقال الخالد على هامش الجولة الميدانية: تفقدنا مع عدد من الجهات المعنية بعض مناطق العاصمة التي تعرضت لبعض الأضرار من الامطار الغزيرة. ونتوجه بالشكر إلى م.عايد العازمي وفريقه ومدير نجدة العاصمة العقيد هملان الهملان، وكل الجهات المتعاونة على الجهود التي بذلوها لمساعدة المتضررين.