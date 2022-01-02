آلاء خليفة



بناء على قرار مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. بدر فهد البديوي وبعد التنسيق مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، ونظرا للأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد اليوم، أعلن أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د. مرضي العياش عن تعطيل الدراسة للطلبة في مختلف المواقع الجامعية مع استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد للراغبين، وذلك يوم الإثنين الموافق من 3 يناير 2022.



وأوضح د. العياش أنه سيتم تأجيل عقد الاختبارات المقررة للطلبة خلال هذه الفترة، على أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022.



ولفت إلى أن أعمال اللجان الإدارية والجهاز الإداري بالجامعة ستواصل عملها المعتاد مع استمرار عمل جميع موظفي جامعة الكويت خلال فترة تعطيل الدراسة.



وأوضح أن مباني ومرافق الجامعة جاهزة لاستقبال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في حال جاهزية الطرق المؤدية للحرم الجامعي والطرق المحيطة به.



وناشد د. العياش كافة مرتادي المواقع الجامعية في حال وجود أي طارئ أو شكاوى على خدمات الصيانة بالمواقع الجامعية بسبب هطول الأمطار، يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المفعلة على مدار الساعة.