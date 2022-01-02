حض الأمير تشارلز في رسالة لمناسبة رأس السنة، المواطنين على "التوقف لحظة" لتوجيه تحية "للمدافعين عن الحرية وحقوق الإنسان" في أنحاء العالم.



وحيا وارث العرش البريطاني الناس في أماكن مثل أفغانستان وسوريا وبورما ممن يواجهون اضطهادا سياسيا ودينيا وانعدام أمن، إلى جانب ظروف انسانية مزرية بشكل متزايد.



وقال "بينما نبدأ عاما جديدا، لنتوقف لحظة ونتذكر العديد من الأشخاص في أنحاء العالم الذين يدافعون عن الحرية وحقوق الإنسان".



أضاف "بازاء محنة كهذه، يستجيب أفراد شجعان ومجتمعات محلية ومنظمات دولية للاحتياجات الكبيرة من طريق توفير مساعدة حيوية".



وتابع "أصلي من أجل حلول سلمية لهذه النزاعات وكي ننعم جميعا بالشجاعة لدعم المحتاجين أينما كانوا".



وأمير ويلز البالغ 73 عاما، هو الأول في ترتيب العرش بعد والدته الملكة إليزابيث الثانية البالغة 95 عاما. وكان ناشطا على مسرح السياسة العالمية في 2021 إذ خاطب كلا من قمة مجموعة العشرين في روما ومؤتمر المناخ كوب26 في اسكتلندا.



كما زار الأردن ومصر في المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد.



العام الماضي، توفي زوج الملكة الأمير فيليب عن 99 عاما، ثم أجبرت الملكة على إلغاء العديد من الفعاليات بناء على نصيحة الأطباء.

وأثار تشارلز جدلا في فترة سابقة عندما بدا كأنه يضغط على سياسيين بريطانيين في مجالس خاصة بشأن مسائل شائكة من الصحة إلى البيئة.



لكن في مقابلة عام 2018 لمناسبة بلوغه السبعين، شدد على أنه لم يتدخل مباشرة في السياسة وأنه يدرك الفرق بين أن يكون أمير ويلز وأن يكون ملكا.