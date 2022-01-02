تفاضل الفنانة سمية الخشاب حاليا بين عدد من الأعمال الدرامية، كما أنها ستحسم خلال الأيام المقبلة أمر مشاركتها في ماراثون دراما رمضان 2022، بعد انتهائها من قراءة جميع النصوص الخاصة بها ودورها فيها.



وقالت سمية الخشاب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها تفضل أن تكون بطولة المسلسل تعتمد على الفكرة وبعيدا عن أي مقومات أخرى في الاختيار،خاصة أن الفكرة الجيدة أو السيناريو الجيد بمثابة مفتاح نجاح العمل جماهيريا، وعلى العكس تماما إذا لم تكن فكرة المسلسل أو السيناريو الخاص به جيد فلن يحقق صناعه النجاح المنشود له".



وعن رأيها في الأعمال الدرامية القصيرة وإمكانية مشاركتها فيها، أشارت إلى أن أمر تحديد نوعية المسلسل قصير أو طويل يرجع إلى الفكرة التي يتم مناقشتها من خلال العمل،فهناك موضوعات يتطلب سردها 30 حلقة ،وهناك موضوعات وأفكار بسيطة يمكن تناولها ومعالجتها في عدد قليل من الحلقات.



وأوضحت سمية الخشاب أن المسلسلات القصيرة تتميز بأنها ليست بحاجة إلى المط أو التطويل في الأحداث،وحققت مؤخرا نجاحا كبيرا لدى الجمهور،لافتة إلى أنها لا تمانع في المشاركة في أي عمل درامي قصير ما دام الموضوع أو الفكرة التي يتناولها المسلسل جيدة والدور يناسبها.



جدير بالذكر أن آخر مشاركات سمية الخشاب في الدراما التليفزيونية كانت في مسلسل "موسى"،بطولة الفنان محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين أبرزهم رياض الخولي،عبير صبري، هبة مجدي، تارا عماد، وصبري فواز،فريدة سيف النصر، وآخرون، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.